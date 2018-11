Una chica publica esta foto en Facebook y el mensaje que recibe indigna a miles de usuarios

Laura, una chica de Costa Rica, se encontraba en la playa con su padre y decidieron hacerse una foto y publicarla en Facebook. En la imagen se les ve haciendo 'okey' con el dedo mostrándose muy felices, aunque tras publicarla la historia se volvió muy triste debido a un desagradable mensaje de un usuario que se ha hecho viral al considerase una falta de respeto.

Al ver la fotografía, el individuo se tomó la libertad de comentar la publicación: '"Quieres ir al gimnasio? Es que veo que tienes bastante celulitis y estás gordita y tal vez quieras venir al gimnasio en el que trabajo". El usuario justificó su comentario diciendo que no veía bien que la joven publicase una imagen en bañador teniendo unos kilos de más. También añadió: 'No conseguirás chicos así, pero te puedo ayudar si vienes al gimnasio en el que trabajo".

Tal fue la indignación de Laura, que decidió hacer una captura de Facebook con el comentario del usuario y compartirla en Twitter: "¿La gente realmente entiende el daño que hacen las palabras? Me ha costado mucho aceptarme tal y como soy y viene un imbécil a decirme estas cosas".

Afortunadamente han sido muchos usuarios la han apoyado a través de las redes sociales y han compartido su indignación, algo que no ha dudado en agradecer: "Chiquillos gracias por el apoyo. Quiero decirles quién es la persona, pero lamentablemente no tengo ni puta idea quién sea jajaja. No lo quemo porque no soy así, no quiero que le llueva, la verdad es que la boca dice lo que tiene el corazón, pondré la queja en el gimnasio" .