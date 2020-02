Un chico pide que editen su foto “por el hombre de atrás” y el resultado es brutal

Es bastante común en las redes sociales que algún usuario pida que retoquen su imagen esperando las divertidas ocurrencias de los otros usuarios.

El último caso ha sido el del tuitero @Francosannchezz que ha publicado una foto en la que se le ve en bañador en la playa, con unas gafas de sol mirando hacia abajo.

"Alguien que sepa editar fotos me dice como hacer o me edita la foto para que no aparezca el tipo de atrás jajajj", escribía refiriéndose a un hombre que aparece tras él agachado sonriendo a cámara.

Lejos de eliminar al hombre de atrás para que parezca que está solo en la playa, los otros usuarios han sido de lo más ingeniosos:

hice lo que pude pic.twitter.com/OAwW35e0Rp — Joaquín (@RozaJoaquin) February 21, 2020

De nada rey pic.twitter.com/BMKlG0v3Oq — Marti Sekeres (@martisekeres) February 21, 2020