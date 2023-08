Cristina Pedroche confiesa que "le da pánico salir de casa" tras el nacimiento de su hija

Laia, la pequeña de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche, ha cumplido un mes. Desde su nacimiento, sus padres no han dejado de celebrar la noticia en redes sociales e incluso han recibido algunas críticas por temas como la recuperación física tras el parto.

La presentadora ha dejado claro en todo momento queno enseñará públicamente a su hija en fotografíasporque prefiere respetar su intimidad y será ella la que decida cuando sea mayor si quiere salir. Aún así, la madrileña sí irá revelando cómo se está sintiendo para ayudar a mujeres en la misma situación.

Para celebrar el "cumplemes" de su bebé, ha querido subir una reflexión sobre estas semanas y los miedos que la atormentan: "Hoy hace un mes que nació mi hija y también, hoy hace un mes que yo nací como madre". Cristina ha confesado que su postparto está siendo "intenso" y le está costando mucho estar "estable": "No es que tenga días buenos y otros malos es que en el mismo día tengo muchos cambios de humor".

Cristina Pedroche "llora y no sabe por qué"

En un ejercicio de sinceridad, ha revelado que su hija casi no llora pero si lo hace ella siente "que le arañan el alma y le desgarraran". Además, ha añadido que "llora mucho" y la mayoría de las veces "no es capaz de verbalizar el porqué".

Pero sin duda lo más duro es que no está saliendo casi de casa porque "le da pánico" que ella esté bien: "Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta donde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendrá frío o calor…Y aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil".

Madre e hija han salido juntas a comer para recordar este primer mes y ha tenido que esforzarse mucho para no agobiarse: "Me agarraba a él como si se me fuera la vida en ello (porque así lo siento), en los bordillos prácticamente cogía el carro al vuelo para que la beba no notara cambios bruscos".

"Sé que tengo que relajarme para disfrutar más pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir. No sé cómo dar las gracias a todas las personas que me están ayudando y que me están haciendo sentir que no estoy sola y que es completamente normal lo que me pasa y lo que siento", ha cerrado.

Laia Pedroche nació hace un mes en Madrid.