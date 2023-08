Cristina Pedroche responde a las críticas por su postparto: "No me considero mejor madre que nadie"

Cristina Pedroche se enfrenta una vez más al hate en redes sociales a raíz del nacimiento de su hija Laia. La presentadora compartió hace un par de días varias imágenes de su tripa postparto con la frase '3 semanas y dos días de posparto. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación'.

Las redes no tardaron mucho en saltar. Casi todos apuntaban a sus posibilidades económicas y laborales que le han permitido tomarse el tiempo necesario para alcanzar su cambio físico respondiendo al consejo que dejaba en la descripción.

Cristina Pedroche defiende que solo habla de "su caso"

Después de varios días de tanto protagonismo negativo, Pedroche se ha hartado y ha compartido en redes una reflexión acerca de esta publicación y ha calificado de "agotador" que siempre tenga que explicar posts como este.

"No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tenga que quedar a nadie después de dar a luz", ha comenzado, señalando que solo habla de ella y su "caso personal".

La colaboradora de Zapeando ha recordado que ha tenido un buen embarazo y ha querido subir imágenes suyas para mostrar "lo orgullosa que está de los cambios de su cuerpo". También ha dejado claro que no se ha cortado tampoco al hablar de épocas más duras como sus problemas con la lactancia.

"Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental"

"Si he compartido mis entrenamientos y mi comida es para motivar a llevar una vida sana. Todos los postpartos son reales y no me considero mejor madre que nadie y estoy trabajando para no sentirme peor madre que nadie", ha destacado.

Al final, ha revelado que está descansando muy poco "y el cansancio y todo este revuelo siempre le pasa factura". "Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella", ha añadido.

Para zanjar, Cristina ha agradecido a todo el mundo, tanto si la apoyan como no, por los comentarios. Pero a los últimos les ha remarcado que "necesitan más amor en su vida".

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se convirtieron en padres el pasado 14 de julio.