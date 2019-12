La cruel broma viral de un padre a su hijo: "¿Esa es mi oreja? "

Un padre está tranquilamente cortándole el pelo a su hijo en una silla de barbera, cuando de pronto, algo pasa. La cara de el peluquero improvisado, cambia de pronto, y coloca un apósito hecho con papeles en la oreja de su hijo, que rápidamente empieza a preocuparse.

'"No te muevas, no te muevas", le dice al pequeño, mientras coloca sin que se dé cuenta un bote con sangre de mentira en la oreja, que empieza a chorrear. "On, no!", dice el pequeño alarmado. Entonces, en lugar de ir a menos, se desata la parte más cruel de la broma.

Mientras el padre intenta contener la hemorragia, deja caer ¡una oreja de mentira! que el pequeño piensa que es suya: "¿Es esa mi oreja?", exclama. Y su padre le contesta que sí, provocando en el pequeño un terrible susto.

Por la cara del joven al saber que era una broma, parece que su padre es uno de los típicos bromistas que se divierten a costa de hacerle pasar un mal rato a cualquiera, incluyendo a su propio hijo.