El Ratoncito Pérez a veces no es tan bueno como parece. Que se lo digan a Elisa, una niña que recibió la venganza del roedor en forma de carta por no lavarse lo suficientemente bien . La carta que le dejó debajo de la almohada es el nuevo fenómeno viral.

El Ratoncito Pérez a veces no es tan bueno como parece. Elisa lo sabe bien. Ella lo ha vivido en primera persona.

Esta niña recibió la venganza del famoso roedor la mañana siguiente a caérsele un diente. Fue en forma de carta, que se ha convertido en todo un fenómeno viral.

En la carta, que dejó en lugar del regalo, el Ratoncito vengador la castiga por no lavarse lo suficientemente bien y dejarse "sobritas, de espagueti y cereales".

En realidad la carta del Ratoncito tiene una razón de ser, lo que quiere este bichín es que Elisa aprenda a lavarse bien los dientes para que no haya restos y recuerde que tiene que lavarse tres veces al día.

La carta, que suma más de 2.000 me gusta en Twitter, dice así:

“Hola Elisa,

Me da gusto saber de ti. Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente, fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. Encontramos restos de sobritas, de espagueti y cereales, en esta ocasión no será posible realizar el pago. Te recomendamos lavarte los dientes tres veces al día y que utilices la técnica de cepillado dental.

Espero volver pronto Elisa. ¡Cuídate! Atentamente, El Ratón Pérez."

El final de la historia

Lo mejor del tuit es la respuesta del humorista Luis Piedrahita, que se ha tomado la historia con humor (negro) y ha buscado un final a esta historia. Lo cuenta en un comentario.

"El resto de la historia la conocéis: Trauma profundo, desapego, evasión inhalando pegamento escolar, relaciones tóxicas para castigar a sus padres y a los 45 otra carta del Sr. Pérez diciendo que no puede recoger sus dientes por tener restos de heroína, cocaína y metanfetamina".