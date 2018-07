La dura carta de un niño de 13 años antes de suicidarse por sufrir acoso escolar: "Me rindo"

"Me rindo. Los profesores no han hecho nada", explica Daniel en una dura y emotiva carta escrita justo antes de quitarse la vida. El pequeño explica cómo estuvo sufriendo acoso escolar durante años en el colegio Holy Angels Catholic Academy de Staten Island, en Nueva York.

En la carta explica que sus amigos del colegio le habían dejado de hablar y que ya no querían ir con él debido al acoso que sufría por parte de otros compañeros: "Me acosaban constantemente hasta que un día me peleé y me rompí el meñique".

Fitzpatrick también explica que tanto él como sus padres comunicaron a la dirección del centro esta situación: "Mr. Goldrick (la directora) no hizo nada", aunque si reconoce la ayuda de una única profesora llamada D'Álora: "Es la mejor profesora que nunca he tenido. Me entendió, hizo algo, pero no duró mucho".

En una entrevista a Daily Mail, los padres de Daniel afirmaban que sufría acoso en la clase de gimnasia y que el profesor era una de las personas que lo humillaba. Además, Daniel iba a empezar el nuevo curso en otro colegio ya que la directora del centro le había sugerido a sus padres que Holy Angels Catholic "no era un buen ambiente para él".

Por otro lado, el padre del pequeño ha publicado un desgarrador vídeo en directo en Facebook dirigido a todos los compañeros que acosaban a su hijo dirigiéndose a ellos como 'monstruos asquerosos': "Espero que el recuerdo de lo que le hicisteis a mi hijo os queme el cerebro y sufráis tanto como él ha sufrido todo vuestro abuso", así como que espera que nadie tenga que volver a pasar por la situación por la que está pasando él y su familia.