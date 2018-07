El ajustado uniforme de la Legión Española desata la locura en Twitter

"El uniforme de la Legión Española no tiene un botón superior, con lo que les convierte en los asesinos más "afrutados" en Europa", escribió Huw Lemmey en su post. La palabra "afrutado" rápidamente generó controversia, ya que en Estados Unidos este término se podría traducir como "afeminado" o "gay", algo que no gustó a algunos usuarios de la red social. Huw se defendió alegando que en Gran Bretaña la palabra tiene un uso completamente distinto porque significa "sexy".

The Spanish Foreign Legion's uniform doesn't have a top button, which makes them the fruitiest killers in Europe pic.twitter.com/F7CADFWCFS — Huw Lemmey (@huwlemmey) 5 de julio de 2017

Sea como sea, la publicación empezó a sumar me gustas y hubo comentarios de todo tipo. En cuanto al tema de la homosexualidad, un usuario se animó a publicar que siempre se celebra el orgullo gay en España y que eso era guay.

It's always pride in Spain. That's cool. — Zwoltopia (@Zwoltopia) 6 de julio de 2017

A parte de hablar sobre la orientación sexual de los legionarios, muchos se divirtieron con el diseño del uniforme y alabaron el cuerpazo de los legionarios. "1. Dios mío, ¿dónde puedo encontrar el porno gay de la legión española? 2. ¿También llevan esto en invierno? ¿No enferman?", era otra de las publicaciones con más me gustas.

1- omg hot where can i find spanish foreign legion gay porn? 2- do they wear this in the winter too? Don't they get sick? — oh (@TataMachine) 6 de julio de 2017

Todo ello desembocó en una línea de comentarios que iba saltando de un tema a otro, incluyendo memes muy divertidos y creativos. Después de que el post se volviera viral, Huw lo etiquetó como "la maldición china", y es que desde su publicación el tweet ha conseguido más de 7.000 me gusta y casi 5.000 retweets.