El enternecedor vídeo de un padre sordo cantando en lengua de signos a su hija también sorda

EEUU | COMPARTIÓ EL VÍDEO EN RRSS

Kevin Nadrowski es padre de dos pequeñas, Dakota y Bayleigh, que sufren de sordera al igual que él. Sin embargo, tiene claro que “ser sordo no significa que no pueda cantar o disfrutar escuchando canciones'', y así lo ha demostrado publicando un vídeo precioso en el que enseña a su hija Bayleigh la canción 'If you're happy and you know it' en lengua de signos.