Estos 8 hábitos cotidianos te permitirán adelgazar más rápido

Con la primavera llegan las prisas por estar en forma y tener una buena figura de cara al verano. Hay que tener claro que no existen las dietas milagro y que perder peso de forma drástica puede hacer que lo recuperemos de forma más rápida todavía. Por eso te traemos 8 hábitos que debes incluir en tu día a día para adelgazar de forma rápida y saludable.

Gracias al portal de deporte y vida saludable Correr y Fitness te traemos ocho hábitos en tu día a día que te permitirán adelgazar más rápido. Sin estrictas dietas, sin perjudicar al organismo, simplemente corregir de nuestra rutina diaria pequeños caprichos nutricionales.

Si has llegado a la conclusión de que tu genética debe tener algún código corrupto, y que por más dietas estrictas que intentes cumplir no consigues expulsar de tu cuerpo esos kilos que te han poseído, sigue estos sencillos pasos, que son simples correcciones en tus hábitos diarios, y verás cómo ayudas a que el exorcismo sea más sencillo.

SIEMPRE:

-Come proteínas y verduras en cada comida : las verduras frescas, además de ser ricas en vitaminas y antioxidantes, contienen fibra y agua, que junto a las proteínas, te harán sentir más saciada. Además te ayudará a esculpir una musculatura libre de grasa. Eso sí, evita a toda costa las salsas de acompañamiento: unas gotitas de aceite y listo.

- Come grasas saludables : hay grasas buenas para el organismo, como las del aguacate, el aceite de oliva y las nueces, que te ayudan a bajar los niveles del colesterol malo (LDL) y mejoran los del colesterol bueno (HDL). Poliinsaturadas y monosaturadas SÍ; saturadas y trans NO. En la mayoría de productos está indicado, junto a los valores de hidratos de carbono, proteínas y fibras, el detalle de las grasas, y en contreto las saturadas, que debes evitar a toda costa.

- El tupper, tu mejor aliado : llevar tu propia comida es una buena elección. Prever la noche antes lo que vamos a comer, y no dejar que el fast food aproveche nuestra apretada agenda y se apodere de tu dieta. Llevar siempre agua y picoteos saludables como piezas de fruta ayudarán en esos momentos de desesperación y gula de media mañana.

- No te martirices : la carne es débil, y siempre acabamos cayendo en la tentación en algún momento. Pero esta debilidad no debes utilizarla para flagelarte, debe servirte para buscar una nueva oportunidad de superarte, un reto de cumplir con tu próxima meta: ¡entre comida y comida, no caeré, lo conseguiré! De lo contrario, puede invadirte un sentimiento de culpabilidad que echará por tierra todo el trabajo hecho hasta el momento.

NUNCA:

- Beber calorías : destierra todas las bebidas gaseosas, espirituosas, refrescos y zumos concentrados. Son una bomba de azúcares y calorías vacías que hacen que no bajes el peso. Apuesta por los zumos naturales y batidos de fruta o smoothies.

- Saltarse una comida, jamás : tu cuerpo debe estar constantemente hidratado y alimentado. Los largos periodos sin ingerir harán que acumules unas ganas voraces de devorarlo todo. Recuerda siempre las 6 famosas comidas diarias: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena y antes de acostarse.

- Bye, bye, fritos : ni hecho al momento ni envasado. Antes de comértelo, dale la vuelta al envase y mira la cantidad de grasas trans. Ese simple gesto basta para asustar a cualquiera. Y si tienes tiempo, échale un ojo al Mito de los Alimentos y alucinarás: ¿sabes que tiene menos calorías un plato de callos con chorizo y morcilla que una bolsa de patatas 'light'?

- Tomar azúcar por la noche : los hidratos de carbono son ideales para la mañana, porque aportan energía. Pero a medida que va pasando el día, debemos reducir su dosis porque el organismo no puede quemarlos de noche. Así que esa onza de chocolate antes de dormir, se acabó.

Vía: Correr y Fitness