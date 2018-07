Estudian el extraño caso de esta mujer que necesita dormir 19 horas al día

Kristen Devanna es una joven de 27 años a la que los médicos le han diagnosticado una enfermedad crónica autoinmune llamada Tiroiditis (también conocida como enfermdedad de Hashimoto), un desorden que provoca que esté tan cansada que a veces necesita dormir 19 horas.

"La enfermedad me controlaba totalmente. Comenzó con pequeños cambios en mi cuerpo, pero lo principal era que dormía demasiado. Me levantaba por las mañanas y me tenía que ir a dormir apenas una hora después porque me costaba mantenerme despierta. Me sentía enferma por el simple hecho de ir a comprar o darme una ducha, me echaba a llorar si tenía que hacer la cama... La gente no sabe lo que es sufrir algo así, incluso los médicos especialistas con los que me encontré sabían muy poco sobre ello", cuenta la joven en una entrevista con el Daily Mail. "Tenía Hashimoto y nadie me creía cuando les decía lo que sentía o contaba por qué dormía tanto. Me decían que era una vaga, sobre todo parte de mi familia".

Kristen se sentía cansada, fatigada y se le entumecían las extremidades. Su temperatura corporal era muy baja y a veces se le dormían los brazos o las piernas.

Ahora que conoce cuál es su enfermedad, que apenas tiene tratamiento, Kristen ha cambiado y mejorado sus hábitos de vida para, poco a poco, fortalecerse y ganarle la batalla a la enfermedad. La joven, que es profesora, comenzó a hacer deporte y mucho ejercicio físico.

La mejor manera de combatir la enfermedad es plantándole cara y no dejándose vencer por la fatiga y el malestar. Así, Kristen saca cada día un poco de su tiempo para fortalecer su cuerpo y hacerse resistente. En su cuenta de Instagram, @tendra_liftss, la joven enseña cuáles son los ejercicios que practica para poder ayudar a otros que estén en su misma situación.

"Mi objetivo es mostrar a los demás que no todo es lo que parece y que no todas las enfermedades son visibles. Nunca deberías juzgar las capacidades de alguien por su aparecia. Si puedo continuar construyendo y creando conciencia, consiguiendo que otras personas con enfermedades invisibles se sientan menos solas, entonces mi diagnóstico es más que una enfermedad: es un regalo que me permite dar esperanza y educar a los demás", cuenta.