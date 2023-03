Eva Soriano gana el Premio Ídolo Humor y protagoniza un divertido momento con Lala Chus

Eva Soriano fue una de las protagonistas de la noche de los Premios Ídolo 2023, y lo fue por partida doble. La presentadora de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, se llevó el Premio Ídolo Humor y, al subir a recogerlo, protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche junto a su amiga Lala Chus, también nominada en esta categoría.

La cómica no llevaba preparado el discurso, como reconoció este viernes a Iggy Rubín en el repaso a las noticias del día, pero improvisó un sketch de humor con la experta en crímenes chuscos de Cuerpos especiales.

Eva mencionó a los otros nominados en esta categoría —Alexsinos, Xuso Jones y Lala Chus— e invitó a su compañera a subirse al escenario. ¡No lo hizo! Lala Chus simplemente se acercó para, desde el foso, recrear el surrealista momento de Beyoncé con el fan que gritó "I'M YOUR HUSBAND" en un concierto cuando esta le invitó a cantar juntos Say My Name.

También se subieron al escenario Mariang y Carlos Peguer, guionista y community de Cuerpos especiales, para recoger el Premio Ídolo Podcast.

"Yo voy a decir lo que digo siempre, no hace falta tener talento para conseguir algo. ¡Solo hay que ser muy pesado!", dijo Peguer

Marinang y Carlos Peguer, La Pija y La Quinqui, en la alfombra roja de los Premios Ídolo 2023. // Getty Images

