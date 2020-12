El famoso y muy caro vino español que bebe LeBron James, jugador de la NBA

"If you know, you know' (si sabes, sabes)", escribió en sus redes sociales el jugador bajo las siglas 'IYKYK', junto a una imagen de una botella de vino de la bodega Vega Sicilia, propia de la zona de la ribera del Duero vallisoletana.

El jugador LeBron James eligió una botella de Vega Sicilia Único 2006 para celebrar la primera victoria de la temporada de su equipo, los Ángeles Lakers, frente a los Dallas Maverick de Doncic.

El Vega Sicilia Único 2006, elaborado con un 94% Tinto Fino y un 6% Cabernet Sauvignon, recibió una calificación de 98 sobre 100 para Robert Parker, uno de los críticos de vinos más prestigiosos del mundo.

LeBron James bebe Vega Sicilia / Instagram @kingjames

El deportista compartió su pasión por este prestigioso caldo en su cuenta de Instagram, donde más de 75 millones de seguidores han podido apreciar el gusto del jugador por el vino español.