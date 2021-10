El final de 'El juego del calamar' se vio venir en el capítulo 1 pero nadie se dio cuenta

El juego del calamar esconde un spoiler en el primer capítulo. En realidad la serie coreana de Netflix ha sido una sucesión de spoilers. En cada capítulo nos fue dando pistas de cómo moría cada personaje, y en el primer episodio reveló el secreto mejor guardado de la serie: quién está detrás del juego.

Si ya has llegado al final sabrás la respuesta y si no lo has hecho, es mejor que pares de leer.

.

.

.

.

.

Seguimos. Si estás leyendo es que ya sabes que detrás del juego está el anciano Oh Il-nam, que muere supuestamente en el episodio seis pero regresa en el ocho para revelar a Seong Gi-hun que creó los juegos después de que le diagnosticaran cáncer cerebral. Lo hizo para sentirse vivo.

Oh Il-nam, creador de 'El juego del calamar' // Netflix

Sabiendo esto el capítulo 1 se ve con otros ojos. Oh Il-nam se mueve con demasiada soltura en la prueba Luz roja, luz verde pese a saber que un robot le disparará si detecta el mínimo movimiento cuando se dé la vuelta. De hecho, hay un momento en el que realmente se mueve, pero el robot no lo apunta para dispararle. No detecta su movimiento porque el sensor de movimiento no lo escanea en ningún momento. Todos los jugadores aparecen con una capa verde, pero Il-nam y el jugador cerca de él no tienen ninguna. Siempre estuvo a salvo.

Oh Il-nam, en la prueba 'Luz roja, luz verde' // Netflix

Las otras pistas que delataron a Oh Il-nam

Hay otros momentos a lo largo de la serie en los que se vio venir el final de la producción coreana, la más vista de la historia de Netflix por delante de Los Bridgerton.

No aparece en los archivos. Cuando Jun-ho busca pistas sobre el paradero de su hermano se encuentra los archivos de todos los jugadores anteriores y actuales. En la carpeta del último juego no aparece el participante número 1 y va directo al 002. (Capítulo 5)

Cuando Jun-ho busca pistas sobre el paradero de su hermano se encuentra los archivos de todos los jugadores anteriores y actuales. En la carpeta del último juego no aparece el participante número 1 y va directo al 002. (Capítulo 5) No le quiso cambiar la galleta a Yeong-su. El anciano tenía la estrella, mucho más fácil que el paraguas de su compañero. Conocía el juego y sabía que con una forma fácil se podría salvar (Capítulo 3).

El anciano tenía la estrella, mucho más fácil que el paraguas de su compañero. Conocía el juego y sabía que con una forma fácil se podría salvar (Capítulo 3). Sin grilletes. Fue el único jugador de su equipo que en el juego de la cuerda no llevaba los grilletes atados a la cuerda con candados. Si su equipo llega a perder, él no se hubiese caído al vacío (Capítulo 1).