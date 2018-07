El genial vídeo que denuncia el postureo en las redes sociales

El 'postureo' en las redes sociales se nos está yendo de las manos. Por este motivo, dos jóvenes mexicanos llamados Eddie Silva y Valeria Rodriguez junto con el youtuber Lord Henrick, han creado un vídeo para denunciar esta "falsa vida" en las redes sociales que no corresponden a la realidad.

El vídeo empieza con una chica que se despierta, se lava la cara, se maquilla y vuelve a la cama para hacerse un selfie de "buenos días" como si se hubiese despertado así de estupenda. La misma que llega a casa cansada pero finge felicidad en otro selfie junto a su novio cuando ni siquiera le ha preguntado cómo le ha ido el día.

También vemos a un grupo de jóvenes en un bar sin hablar entre ellos, todos mirando sus móviles, pero le piden a la camarera que les haga una foto para publicarla en sus redes sociales como si estuvieran teniendo una animada cena.

Estas son solo algunas de las escenas cotidianas que vemos en Instagram, Facebook o Twitter, que no se corresponden con la realidad. Lo que pretende esta campaña es concienciar a los jóvenes de que "no es tan importante un like", si no que hay que "potenciar la comunicación en persona".