El hijo de Jimmy Choo, uno de los stormtroopers "bailongos" de nuestro ranking

RANKING | #DIADESTARWARS

Que el hijo del diseñador de moda Jimmy Choo, Danny Choo, es un friki importante de Star Wars y se pasea por las calles de Tokio bailando disfrazado de stormtropper, no es nada nuevo, pero sabemos que no es el único al que le gusta mover el traje de asalto. Así que por el Día de Star Wars hemos querido hacer un pequeño homenaje a nuestras queridas Tropas con una pequeña recopilación de los vídeos más disparatados protagonizados por stormtroopers “bailongos”, ¿cuál es tu preferido? Vota, and #MayThe4thBeWithYou!