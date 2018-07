La historia de superación de la niña más pequeña del mundo

Solo pesaba 500 gramos y medía unos 25 centímetros cuando nació. Los médicos le explicaron a su madre, Emma Newman, que no superaría el año de vida pero, para sorpresa de todos, la pequeña superó más de un año gracias a sus ganas de vivir. ''No es tan frágil como se pensaban'', dice la madre. "Nuestra hija puede sorprenderte cuando menos te lo esperas. No pensábamos que fuera a vivir tanto", admite Emma. "Es pequeña como un ratón, pero valiente como un león", añade orgullosa.