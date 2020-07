Un hombre luce una mascarilla de 4.000 dólares y no está seguro de si le protege del coronavirus

Shankar Kurhade , un empresario indio, se ha hecho famoso por lucir una lujosa mascarilla de or o valorada en 4.000 dólares . El propio hombre confiesa no estar seguro de que tal preciada prenda le proteja realmente del coronavirus, pero asegura que lo compensa con el distanciamiento social y el lavado de manos.

Shankar Kurhade es un hombre de negocios indio que se ha vuelto muy popular en el estado de Maharashtra, donde vive, gracias a su peculiar mascarilla.

El empresario se hizo fabricar una mascarilla de oro por un valor de 4.000 dólares (unos 3.500 euros) con diminutos orificios para poder respirar.

Kurhade ha explicado que se inspiró cuando vio a un hombre llevando una de plata: "Como me encanta el oro y uso cadenas y anillos de oro pesados, pensé: ¿por qué no usar una máscara de oro?", explica al portal Sputnik, y de esta manera se la encargó a un joyero local.

Kurhade asegura de que la gente le pide selfies por la calle: "Se asombran cuando me ven usando una mascarilla de oro en los mercados", explicó a la Agencia France-Presse, y añade que se convirtió en el centro de atención de sus vecinos, pese a que ya conocen la pasión por el oro que tiene toda la familia de Shankar.

Por otro lado, el hombre confiesa no estar seguro de que esta mascarilla le protega contra el Covid-19 o cualquier otro tipo de virus, por eso toma medidas adicionales para no contagiarse: "No es la máscara de oro o de tela lo que protegerá a los humanos del coronavirus, sino el distanciamiento social y el lavado de manos".