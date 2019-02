Indignación con lo que dijo un paciente después de salvar su vida gracias a la sanidad pública

Hace poco se hacía viral el mensaje de una joven embaraza agradeciendo lo bien que la habían tratado cuando estuvo ingresada durante 5 días en un hospital público. "Creo que no somos conscientes de la suerte que tenemos", concluía en su escrito.

Y con la nueva historia que se ha viralizado al respecto, vemos que no solo no somos conscientes sino que algunas personas pueden ser bastante desagradecidas. Así lo ha explicado el doctor Ángel Martínez Monsalve, tras atender a un paciente de urgencia con un costoso tratamiento.

"Un paciente ingresa de urgencias a las 18:35 de la tarde con un aneurisma abdominal roto, 100% de mortalidad si no se trata inmediatamente. Viene en helicóptero porque su vida está en juego, con todo el personal de urgencias preparado para subirlo a quirófano en 2 minutos de reloj, listo para ser intervenido", empieza explicando en su mensaje dejándonos claro de que se trata de un caso en el que la eficiencia de los profesionales y el equipo sanitario es completamente decisiva.

"Es operado de urgencia; 2 cirujanos vasculares, 2 anestesistas, 2 enfermeras, 1 auxiliar y un celador trabajan en quirófano. Se emplea para salvarlo una prótesis de alta tecnología que cuesta 21.000€ en total, usando un arco radiológico y una mesa especial con un coste de 600.000€. Tras la cirugía pasará 3 días en UCI, donde intensivistas, y enfermería especializada seguirá luchando por su vida (esos 3 días de lucha ascienden a 5500€). La semana en planta de hospitalización al salir de UCI, “tan solo” requiere 21 turnos de enfermería, auxiliares y celadores, además de un cirujano pendiente 24h diarias esos 7 días (7300€)", un procedimiento sin duda muy costoso pero que el doctor califica como "anecdótico" remarcando que el paciente "entró muriendo en un helicóptero a la puerta de urgencias y sale caminando por su propio pie una semana después".

Lo peor llega cuando el paciente, lejos de valorar el gran servicio de la sanidad pública y sobretodo de los profesionales que trabajan en ella, se despidió el día que le dieron el alta con un "Gracias señores, pero con lo que pagamos en impuestos es vergonzoso que tengamos que compartir habitación con otros enfermos".

"No contesté, ni lo haré en el futuro, no merece la pena. Lo que si tengo claro es que el problema principal en este asunto y en este país no lo tiene la sanidad, lo tenemos nosotros. Nos la vamos a cargar por ignorantes", concluye el doctor en su publicación.

Afortunadamente la gran mayoría no piensa como este paciente, la publicación se ha compartido 50.000 veces y acumula más de 9.000 comentarios apoyando al profesional médico.