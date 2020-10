Interrumpe una boda porque su marido es el novio y se está casando con otra mujer

Caroline Mubita es una mujer que vive en Lusaka (Zambia) junto a su marido, Abraham Muyunda, y sus tres hijos.

El pasado sábado Abraham le dijo que se iba al trabajo y salió de casa, donde ella se quedo con los niños. Poco después los vecinos le alertaron que su marido se encontraba en la iglesia del pueblo y estaba a punto de casarse con otra mujer.

Caroline no tuvo ningún reparo en irrumpir en la ceremonia, con uno de sus hijos cargados a la espalda, e impedir la boda. "Padre, esta boda no puede continuar. Este hombre de aquí es mi esposo. No sé qué está pasando aquí", le dice la mujer al cura.

En ese momento podemos ver al marido mirando hacia los lados, completamente avergonzado y llevándose las manos a la cara. Por otro lado, la pobre novia se queda completamente paralizada ante esta revelación.

En el vídeo, grabado por uno de los asistentes, se puede ver como algunos invitados intentan detener a Caroline, que cada vez está más alterada y va directa a su marido.

Finalmente, Abraham Muyunda no pudo casarse por segunda vez y fue llevado directamente a comisaria. Ahora podría enfrentarse hasta a 7 años de cárcel por bigamia.