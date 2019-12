El jersey de Papá Noel con una sustancia blanca por el que un supermercado ha tenido que pedir perdón

Parece la típica prenda navideña, pero este jersey azul ha creado tanta controversia que los supermercados Walmart lo han retirado de su página web.

En el suéter se puede ver a un Papa Noel muy sonriente, con las pupilas dilatadas, sentado en un sofá frente a tres sospechosas líneas blancas. Además, el muñeco tiene una especie de pajita en las manos y se puede leer: "dejad que nieve" (let it snow).

El artículo ha generado tanto rechazo como polémica, ya que muchos clientes aseguran que este tipo de mensajes no deberían promocionarse en grandes superficies. Así, la cadena de supermercados se ha visto obligado a pedir disculpas, además de la retirada del producto. Desde la empresa culpan a un vendedor externo de su disponibilidad en la web.

Jersey navideño de Walmart / Walmart Canada

"Estos suéteres, vendidos por un vendedor externo en Walmart.ca, no representan los valores de Walmart y no tienen cabida en nuestro sitio web. Hemos eliminado estos productos de nuestro mercado. Pedimos disculpas por cualquier delito no intencionado que esto pueda haber causado", aseguró un portavoz de la cadena a Global News.