Una joven graba a un hombre tocándose frente a ella en un cercanías de Renfe en Madrid

"ME HE BAJADO EN LA GARENA DEL ASCO"

La usuaria de Twitter Lorena Michiels, una joven de 21 años de Alcalá de Henares, estaba viajando en un tren de cercanías hacia su ciudad cuando vivió una desagradable experiencia con otro viajero sobre las 20.20h.

Tal como ella misma ha explicado en esta red social, donde ha denunciado lo ocurrido, "Casi todo el vagón vacío y se sienta delante de mi un cerdo que sin ningún escrúpulo empieza a meneársela"

"Me he bajado en La Garena del asco y del susto. Hay que aguantar esto? No soy la primera ni seré la última", concluye junto al vídeo, que ha sido retuiteado más de 2.000 veces.

Muchas otras mujeres han querido mostrar su apoyo a Lorena y han explicado experiencias similares que han tenido que sufrir también: