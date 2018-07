Una joven sexy coreana tocando la batería enamora a Internet

Existen baterías mancos como Rick Allen de Def Leppard, pequeños virtuosos de la percusión como estos niños de apenas 5 años, bateristas acrobáticos capaces de tocar cabeza abajo como Joey Jordison de Slipknot, recientemente hemos visto a uno con tres manos gracias a la robótica, pero nada se ha vuelto tan viral como A-yeon.

Esta joven de Corea del Sur se ha tomado a pecho eso de cuidar el contenido y el envoltorio. No solo sabe tocar la batería como pocas, sino que además lo hace con un acurado outfit. La percusión es uno de los instrumentos que más desgaste y sudor provoca, por eso A-yeon ha optado por vestir lencería de lo más sexy, provocativa y transpirable. Ante todo, debe primar la comodidad.

Tops de infarto, corsés, sujetadores deportivos para practicar yoga, medias de rejilla, look de conejita playboy... en un instrumento dominado por los hombres, A-yeon y sus modelitos son la sensación.

No es la única fémina en empuñar unas baquetas. White Stripes, Arcade Fire, The Carpenters, Yo la tengo, The Donnas, Hole o The Velvet Underground son algunas de las formaciones que han contado con una chica baterista. ¿Pero habías visto alguna que versionara Guns 'N' Roses, Metallica o Muse de esta guisa?