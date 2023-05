Leiva se encuentra con Raúl Pérez después de su cómica imitación del cantante

España siempre ha sido un país en el que los humoristas e imitadores han despuntado por su talento con ejemplos como Carlos Latre o Raúl Pérez.

Este último se volvió muy viral durante los últimos días debido a la imitación que hizo de Leiva durante su sección habitual en el programa Ilustres Ignorantes. Fue caracterizado de una forma brutal y llegó a parecerse muchísimo al líder de Pereza. Un sombrero, gafas de sol, pero sobre todo su inconfundible nariz.

La imitación arrasó en redes sociales y el propio Leiva reaccionó a ella y demostró que le había encantado: "Querido Raúl Pérez eres un genio y me has dejado fascinado con tu imitación. He llorado de la risa. Me has pillado unos gestos míos que odio de la manos, cabronazo", le contó.

"Por qué no, en una entrevista futura, de estas que tengo de radio, la haces tú. Hacemos una chiquillada que no se ofenda el periodista. Pero nos juntamos y haces tú la entrevista. A ver si te pillan. Eso va a marcar el verdadero nivel de imitación", le pidió al humorista.

Sin embargo, esta historia ha ido un paso más allá y Leiva y Raúl se ha visto en persona, aunque lo ha hecho caracterizado como el músico. Por las fotos que han compartido en sus redes, se puede ver que son dos gotas de agua y podrían ser gemelos.

"Hoy me dio una bonita sorpresa el verdadero Leiva. Con las dos narizotas juntas haríamos un buen tobogán para el parque de atracciones. Qué talentazo tiene. Muy agradecido!", ha reflexionado el líder de Pereza.

Raúl ha sorprendido mucho durante los últimos meses con sus imitaciones y esta de Leiva no se ha quedado atrás. Además, se ha visto que el cantante se lo ha tomado muy bien y le ha encantado esta parodia.