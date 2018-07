Leticia Sabater regresa a los escenarios 'Fronze', una adaptación de la película Frozen

Imaginábamos que Leticia Sabater nos daría una sorpresa pronto y así ha sido. La ex presentadora forma ahora parte del elenco del Circo Alaska donde la veremos protagonizando una adaptación de la exitosa película de Disney, Frozen.

Fronze es el espectáculo musical infantil que protagonizará la ex presentadora, convertida en la princesa Elsa, con larga peluca rubia y vestido azul, del 2 al 25 de octubre en Sevilla, cuyas calles han sido empapeladas con el cartel. Lo curioso del tema es ese error en el nombre al rotularlo, que no sabemos si es un descuido o está hecho aposta. Además no hay forma de conseguir entradas, el teléfono que aparece en el cartel pertenece a una mujer particular que nada tiene que ver con Leticia Sabater.

A pesar de los rumores de fake, Leticia Sabater ha confesado a varios medios la ilusión que le hace volver a actuar para el público familiar, donde la veremos interpretar el conocido tema de la película Let it go. Todo ello después de que el pasado verano anunciara a bombo y platillo que se había reconstruido el himen.