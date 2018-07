Una madre apoda a su pequeña como 'la hija de Hulk' para concienciar y dar a conocer su enfermedad

Madison tiene tan solo 18 meses y sufre una enfermedad de las denominadas como ''rara'' que le hace parecer extremadamente fuerte. La pequeña tiene el síndrome de Cloves, una mutación genética que provoca problemas vasculares y un aspecto extremadamente musculoso.

Cuando Madison nació no tenía movilidad en su cuerpo pero, poco a poco, con mucho trabajo y la ayuda de médicos especialistas, la pequeña pudo ir desarrollando y mejorando sus articulaciones. Su madre, Joni Gatlin, explica que es una niña normal, y sufre cuando ve que el trato que recibe Madison no es el mismo que el de otros niños. "No me molesta que los niños sean así de directos, pero si ya eres mayorcito... puedes preguntar qué le ocurre a Madison", afirma Joni Gatlin.

Un día, según cuenta en una entrevista al 'Daily Mail', unos niños le preguntaron por Madison y su enfermedad y ella les contestó que tenía ese aspecto porque su padre era 'Hulk'. "Después de que les dije eso querían ser sus mejores amigos. No quiero que la gente tenga miedo de mi hija, no hay nada malo en ella", explica. Tras esa anécdota los propios padres decidieron apodar a su pequeña como la 'bebé Hulk'. Un nombre cariñoso con el que buscan también concienciar y dar a conocer la enfermedad de Madison, un síndrome que sólo afecta a 200 personas en todo el mundo. En la actualidad, la pequeña tiene un tratamiento con el que debe continuar para tener el trastorno bajo control. Por ello, su familia creó una cuenta en GoFundMe para ayudar a pagar los gastos médicos de la pequeña.