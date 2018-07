'Manspreading' la ridícula forma de los hombres al sentarse en el transporte público

Usar el transporte público en una pequeña o gran ciudad es el día a día de muchos ciudadanos de a pie que, cada mañana, se suben a diferentes metros y autobuses rumbo a su puesto de trabajo, comenzando así una nueva jornada laboral. Aunque pueda parecer un trayecto corto, inofensivo, un viaje en transporte público conlleva más riesgos de los que puedes imaginar.

En bus o en metro, encontrar un asiento libre es como esperar que llueva en medio del desierto, así que no gastes energía en esa búsqueda. Una vez has renunciado al placer de descansar las piernas después de estar todo el día de pie, buscas una barra en la que sujetarte. Si tienes suerte, la barra está cerca de una pared donde apoyar la espalda. Si no tienes suerte, solo queda aguantar el equilibrio.

Sin duda, queda demostrado que respetar el espacio vital de cada uno en el transporte público es imprescindible para evitar frustraciones futuras y hacer nuestro viaje y el de los demás lo más cómodo posible

Por eso mismo, hace algunos años se puso en marcha un movimiento contra el 'manspreading', es decir, cuando alguien no respeta el espacio vital del resto de viajeros y abre las piernas cuando toma asiento.

Manspreading / Tumblr

El tumblr 'Men Taking Up Too Much Space on The Train' recopilaba miles de imágenes con estas características, pero fueron los responsables del tumblr One Bro, Two Seats, quienes trollearon de verdad a los protagonistas de las imágenes añadiendo multitud de disparatados objetos entre sus piernas. ¡Si es que ahí cabe de todo!

Contra el 'Manspreading' / One Bro, Two Seats

Una iniciativa muy interesante fue la puesta en marcha por la web Mic, que no dudó en mandar a una mujer a sentarse de esta manera en el metro y grabar cómo reaccionaba la gente. El resultado del experimento no tiene precio.