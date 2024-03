Los montajes de Kate Middleton: las supuestas fotos falsas de la princesa de Gales

La Casa Real de Reino Unido se enfrenta a la mayor crisis de comunicación de los últimos años tras la 'desaparición' de Kate Middleton. El 17 de enero supimos que la princesa de Gales iba a ser intervenida por unos problemas abdominales y en estas semanas solo la hemos visto un par de veces en fotografías.

La estrategia a seguir por Buckingham Palace en casos de salud suele ser el silencio, lo que dado pie al aumento de teorías conspirativas sobre la situación real de Kate. De hecho, las pocas imágenes suyas son bastante confusas y se llegó a reconocer que una de ellas había sido retocada con Photoshop, lo que genera más dudas sobre su paradero real.

¿Son falsas todas las fotos que hemos visto de la royal? Las redes sociales piensan que sí y han aportado pruebas que indicarían que no hay imágenes recientes reales sobre ella. ¿Es esto verdad o no? No lo sabemos, pero las agencias británicas han advertido que a partir de ahora revisarán toda información sobre el palacio de Kensington para evitar difundir datos falsos.

La primera imagen de Kate Middleton

Tras su operación, pasaron semanas hasta que vimos, supuestamente, a la princesa de Gales. El 4 de marzo, agencias británicas publicaban una imagen de Kate en el coche viajando como copiloto con su madre. Se trataba de una imagen de bastante mala calidad y presuponíamos que era ella.

Las redes sociales se percataron que no se le veía su característica marca en la mejilla, dando a entender que podía tratarse de una doble o incluso Pippa Middleton, la hermana de la royal.

Kate Middleton reconoce que retocó una foto familiar

El palacio de Kensington envió a la prensa el pasado domingo una foto de Kate junto a sus tres hijos (George, Charlotte y Louis) con el objetivo de silenciar todas las teorías conspirativas sobre su estado de salud.

La imagen presentaba decenas de errores evidentes y la propia cuenta de Instagram de la princesa de Gales tuvo que confirmar que había sido retocada, explicando que "de vez en cuando experimenta con la edición".

Podría tratarse de una foto real con retoques, pero son muchos los que consideran que no es actual, sino que se tomó en noviembre de 2023 cuando acudió con sus hijos a un evento benéfico. Las prendas de sus hijos coinciden salvo algunos detalles.

Cuidado, que hay más todavía. Los más avispados han querido dar un paso más y creen que la cara de Kate se sacó de la portada de Vogue que protagonizó hace algunos años.

¿Otra foto falsa de Kate Middleton?

La historia termina con una imagen publicada por las agencias este lunes 11 de marzo, donde se puede ver en el coche a Kate Middleton junto a su marido, el príncipe Guillermo, saliendo del palacio de Windsor. El misterio es que la princesa de Gales está mirando por la ventana, así que no se puede confirmar que sea ella.

Y regresamos a las teorías conspirativas, que apuntan a que es falsa y se trata de una imagen de Kate de otro momento editada para que parezca que va en el coche.

Insistimos en que todo esto son opiniones en redes sociales que han ganado fuerza en las últimas semanas, pero en ningún caso están confirmadas por la Casa Real.