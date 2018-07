La mujer más tatuada de Europa se arrepiente y borra con láser los dibujos de su rostro

Lidia Reyes, una catalana de 32 años, es la mujer más tatuada de Europa. Ahora, después de haber conseguido el ansiado título a nivel europeo, la mujer ha decidido quitarse con láser los dibujos de su cara. "No me estoy quitando los tatuajes de la cara porque no me guste lo que llevo, pero me he cansado de verme así", explica en su canal de Youtube.

"Me estoy quitando los tatuajes de la cara porque me he cansado, no porque no me gusten o me vea fea; a mí me encantan los tatuajes de cara, por eso me los hice", aclara la joven.

Eso sí, Lidia Reyes todavía conserva la esperanza de conseguir su ansiado título del récord Guiness. Por eso, la joven asegura que todos los tatuajes que se borre del rostro los añadirá en otra parte de su cuerpo. "No me los voy a quitar todos, me voy a quitar el 95% de los tatuajes de la cara y luego me haré alguno nuevo incluso, pero me he cansado de verme tan llena", asegura.

, recalca.

La joven está sometiéndose a un doloroso y largo tratamiento para eliminar los dibujos de su rostro que llevará un par de meses. Para costearlo, Lidia ha recurrido a la publicidad, ya que son muchas sesiones.

"Os animo a que probéis el láser, yo estoy muy contenta. Si veis fotografías mías de antes veréis cómo el láser va haciendo efecto, la calavera estaba más negra, la nariz la tenía completamente negra y ya está muy difuminada... Poquito a poco, paciencia. En verano tendré que hacer un parón, por el sol; es un proceso largo y lento, pero eficaz", asegura a sus seguidores.

Lo único que Lidia Reyes no podrá borrar es el eyeball tatto (el color rosa de sus ojos) que es totalmente irreversible.