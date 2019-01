Netflix advierte de los peligros del #BirdBoxChallenge, el peligroso reto viral de los ojos tapados

La producción de la plataforma de streaming narra la historia de la irrupción de un mal que al mirarlo cobra la forma de los temores más profundos de cada persona. El personaje de Sandra Bullock, llamado Malorie, trata de salvarse a ella y a sus hijos tapándose los ojos para no ser contagiados.

La cinta de Netflix rompe récords con más de 45 millones de visualizaciones en una semana. Los retos no se han hecho esperar, bajo el hastag #BirdBoxChallenge los internautas suben vídeos a las redes cometiendo como los protagonistas escenas de la vida cotidiana con los ojos vendados. Un hombre conduciendo con los ojos cerrados, una familia caminando a ciegas por la calle o un bebé con los ojos vendados chocándose con una pared ha llevado a dicha plataforma a publicar un tuit en el que pide encarecidamente que se deje de cometer imprudencias:

"No podemos creer que tengamos que decir esto, pero: POR FAVOR, NO SE LASTIMEN CON EL BIRD BOX CHALLENGE. No sabemos cómo empezó y apreciamos el cariño, pero el Niño y la Niña tienen un único deseo para 2019 y es que no terminen en el hospital debido a los memes". Afirman desde la cuenta oficial de la plataforma aludiendo a los personajes de la serie.