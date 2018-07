A partir de ahora ningún ex vengativo podrá publicar fotos íntimas en Facebook

Muchas personas han sido víctimas del conocido Revenge Porn o "porno de venganza": una ex pareja a modo de venganza publica fotos íntimas en las redes sociales y las reenvía a amigos y conocidos con el fin de hacer daño.

Mark Zuckerberg ha anunciado que no va a permitir que este delito tenga lugar en Facebook ni otras aplicaciones del grupo como Messenger o Instagram. El desarrollo de una nueva tecnología impedirá compartir imágenes y vídeos que hayan sido denunciados por considerarse "porno de venganza".

"Está mal, es hiriente y si nos lo denuncias, usaremos la inteligencia artificial y el reconocimiento facial para impedir que sea difundido a través de cualquiera de nuestras plataformas", explica el creador de Facebook en su perfil.

Por otro lado, Zuckerberg no ha incluido WhatsApp en las aplicaciones donde se puede aplicar el 'revenge porn', probablemente porque se tratan de mensajes encriptados a los que no tienen acceso. Además como no se trata de una red social pública no existe la opción de denunciar contenido. No obstante, Antigone Davis, jefe global de seguridad de Facebook, ha explicado que en un futuro tienen pensado abordar este delito también en WhatsApp.