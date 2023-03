El picante libro para adultos que Aitana tiene en la estantería de su casa

Aitana no deja de sorprender a sus fans. El anuncio de su nuevo disco pilló a todos desprevenidos y más aún la noticia de que Alpha no es "solo un álbum". No se sabe a que se refiere la cantante con esto pero seguro que merece la pena la espera.

Poco a poco, la artista ha ido dando información sobre dicho proyecto y recientemente hizo un directo en Instagram en el que comunicó varias novedades. Aunque uno de los detalles que más llamó la atención fue un libro que se veía en el fondo del video.

Concretamente, se trataba de un libro para adultos colocado en su estantería, el Kamasutra. Es una conocidísima obra india sobre el sexo y todas las posibles posturas sexuales que se pueden probar durante una relación íntima.

Uno de los comentarios que más gracia ha hecho en las redes fue el de una usuaria: "Como has crecido Aitana".

Las novedades de Aitana sobre 'Alpha'

En este directo, reveló algunas novedades sobre el disco y soltó varias pinceladas sobre lo que sus fans pueden esperar con Alpha. Uno de los mensajes que más caló fueron los nombres de las canciones ya publicadas que formarán parte de este álbum.

Concretamente, las dos únicas que entran en el mundo Alpha son En el coche y Formentera.

Además, Aitana ha dejado claro que la salida del disco "no es inminente", ya que antes "van a pasar cosas" durante estos meses. "Este disco lo he hecho bastante rápido. Llevaba desde 2020 haciendo canciones nuevas, pero eran temas que tenía ahí y no sabía en que lugar ir, aunque sí sabía que quería hacer algo más electrónico", ha detallado la artista.

De hecho, ha confirmado que en enero viajó a Los Ángeles y allí preparó Alpha "en mes y medio". Más allá de este disco, la catalana tiene muchas otras canciones y ha tranquilizado a sus fans diciendo que no están descartadas, sino que saldrán en algún momento.

Más allá de esto, se trata de un disco completamente en solitario y en él Aitana no tendrá ninguna colaboración con otro artista.