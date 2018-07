Pillan a una modelo brasileña usando pesas falsas para presumir en Instagram

Seguro que has visto innumerables fotos en Instagram de gente en el gimnasio que parece que ni sude ni se despeine a la hora de hacer ejercicio. En el caso de las chicas, muchas de ellas lucen el maquillaje intacto y conjuntados modelitos que poco se asemejan a la imagen de nosotros mismos haciendo deporte.

¿Por qué no sudan, ni se despeinan, ni se ponen como un tomate? Probablemente porque en el momento de hacerse las fotos no estén entrenando de verdad. No hay otra explicación a menos de que se trate de superhéroes.

Uno de estos casos es el de Gracyanne Barbosa. Con más de 5 millones de seguidores en Instagram, la modelo muestra sus rutinas diarias en el gimnasio en el que en su mayoría hace musculación y levantamiento de pesas. Pero uno de sus últimos vídeos ha hecho sospechar a un experto en levantamiento de peso, que ha querido compartir el vídeo a modo de denuncia.

En un hilo del conocido foro Reddit, el experto explica que la modelo está levantando 495 libras (unos 225 kilos) en 10 repeticiones sin ningún tipo de esfuerzo. Además Barbosa no utiliza cinturones ni fajas, que se deben utilizar para no dañar las lumbares en este tipo de ejercicios.

Además añade que Gracyanne es una modelo, y no una levantadora de peso profesional, por tanto es prácticamente imposible que, pese a estar en forma, pueda levantar tal cantidad de peso tan rápido y sin apenas esfuerzo. Por tanto, la explicación que da el autor es que se trata de pesas falsas.

El motivo por el que ha querido difundir esta explicación es debido a la repercusión que tienen las publicaciones de la brasileña y la cantidad de gente que la sigue, que puede imitarla pensando que es posible levantar tal cantidad de peso sin una gran preparación y lesionarse. Por otro lado, también lo hace para no subestimar a los profesionales de esta disciplina con vídeos falsos de influencers.