La preciosa respuesta de un cartero a un niño que le escribe una carta a su padre fallecido

Una vez más, en Facebook descubrimos historias que nos devuelven la fe en la humanidad.

"Señor cartero, ¿podría entregarle esta carta a mi padre que está en el cielo por su cumpleaños?". Este fue el mensaje que se encontró el cartero Sean Milligan, que reparte el correo en la localidad británica de Blackburn.

El mensaje lo había escrito Jase, un niño de solo 7 años que quería felicitar el cumpleaños a su padre, aunque esto significase mandar una carta al mismísimo cielo. En lugar de obviarlo, Milligan quiso cumplir el deseo de este joven y dejarle claro que el mensaje había sido recibido.

Querido Jase,

Cuando hemos llevado tu carta, nos hemos dado cuenta de varias cosas, así que he querido ponerme en contacto contigo para decirte que hemos entregado la carta a tu padre en el cielo con éxito. Esquivar las estrellas y los otros objetos galácticos que nos hemos encontrado en la ruta hacia el cielo ha sido todo un desafío.

Puedes estar seguro de que este envío tan especial ha llegado correctamente. La prioridad de Royal Mail es hacerle llegar los envíos correctamente a nuestros clientes y sé lo importante que es esta carta para ti. Seguiré haciendo todo lo posible por hacer llegar correctamente los envíos al cielo.

Le saluda atentamente,

Sean Milligan

Fue la madre del pequeño, Teri Copland, la que compartió esta emotiva historia en su cuenta de Facebook. "Hace unas semanas, mi hijo de siete años envió esta tarjeta a su padre en el cielo y hoy recibió una encantadora respuesta del cartero. No puedo decir lo emocionado que está sabiendo que su padre recibió su tarjeta. No tenías porqué haberlo hecho, podía haberlo ignorado, pero el hecho de que hayas hecho el esfuerzo por un niño pequeño que nunca has conocido es algo tan encantador que Royal Mail acaba de restaurar mi fe en la humanidad y gracias, sinceramente es todo para é. Gracias y feliz Navidad", escribió Copland. La publicación ha sido 255 mil veces y acumula 207 'me gusta'.