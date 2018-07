Una presentadora del tiempo sufre un ataque de risa en directo

Incontables serán las veces en las que hemos sufrido ataques de risa en los lugares menos esperado. Pues ahora imagínate que eso sucede en directo a través de la principal televisión del país.

Eso es precisamente lo que le ha pasado a Louise Lear, la meteoróloga encargada de conducir el espacio del tiempo en el informativo la cadena británica BBC presentado por Simon McCoy. El presentador da paso a la meteoróloga, que no es capaz de articular una frase entera sin empezar a reír de forma contenida. Y la verdad es que el divertido vídeo resulta altamente contagioso, ya que no podemos parar de reír al verlo. Menos mal que de momento no nos ha pasado... ¿o sí?