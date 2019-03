Un profesor gay oculta su boda a sus alumnos y estos le dan una sorpresa inolvidable

Christopher Landis, el director del coro de un colegio de Massachusetts, no contó a sus alumnos que iba a casarse con otro hombre, Joe Michienzie. El maestro tenía miedo de que los jóvenes vieran su homosexualidad como algo negativo y lo rechazasen en sus clases.

Sin embargo, lo que este maestro de música no se esperaba es que sus alumnos apareciesen por sorpresa en su boda para hacerle un regalo tan especial como inolvidable. Juntos cantaron 'All You Need Is Love', el tema de The Beatles que ensalza el amor en todas sus formas.

Sin que él lo supiese, los chicos del coro se habían reunido todos los domingos durante un mes para ensayar. "Te queremos mucho", le dijo uno de los padres al profesor. "Realmente queríamos hacer algo especial para ti".