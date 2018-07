¿Qué número falta en el recuadro? No es un 6

¡Te tramos el último acertijo que está revolucionando las redes sociales! ¿Qué falta en esta combinación de números? Y no, no es el número seis porque si no sería muy fácil. Estruja un poco el cerebro porque te aseguro que ya has visto esta secuencia de números en otro sitio... ¿Dónde?

¿Se te dan bien los acertijos? ¿Y las matemáticas? Quizá para este rompecabezas no necesites ser un crack en aritmética, porque ya te adelantamos que la solución no es un seis. Eso sí, piensa, porque te aseguro que esta combinación de números ya las has visto antes pero... ¿Dónde?

Podría parecer que al seguir el orden numérico encontraríamos la solución pero no, porque la única pista que te podemos dar es que no, no es un seis.

Más abajo encontrarás la solución. Si pinchas en la imagen descubrirás de qué se trata.