¿Quién es Belén Esteban? Twitter se vuelve loco al explicarle a un joven escocés quién es esta mujer

Sin duda alguna, todos los españoles conocemos a la televisiva Belén Esteban, ya sea por la multitud de programas en los que ha aparecido o por las ya célebres "Andreíta cómete el pollo" , "¿Perdona?" o "Hasta Luego Mari Carmen". Pero no, no todos conocen a la Esteban. Y mucho menos fuera de las fronteras ibéricas.

Neil MacInnes, un joven de 25 años de Glasgow, fanático de los festivales de Eurovisión, sigue en Twitter a muchos usuarios de todas partes de Europa. Por este motivo, a través de las cuentas de algunos tuiteros españoles, veía constantemente memes y GIF de Belén Esteban. Como no sabía encajar a esta mujer en una profesión en concreto tuvo la necesidad de preguntar a través de Twitter quién era.

“¿Alguien de España podría ilustrarme sobre quien es esta mujer que aparece en todos los memes españoles?”, publicó. El tuit ha logrado más de 200 respuestas de lo más ingeniosas, además de más de 3.027 retweets y casi 3.500 ‘Me gusta’.

Someone who is Spanish needs to enlighten me on who this lady is, she's in all the Spanish memes and I am LIVING. https://t.co/CkstLvsttS

Lo que el chico no se imaginó es que tanta gente se molestaría en contestarle. Cientos de tuiteros se sumaron a la causa con respuestas de lo más creativas. “Estrella del pop”, “bailarina” o “hacker” fueron algunas de las respuestas que no sabemos si ubicaron al chaval o lo dejaron más fuera del asunto todavía.

@Neilis2cool She is a spanish pop star 😍 @BelenEstebanM pic.twitter.com/o1DECbxMrS

@Eurolazaro @gifsxtina @Neilis2cool @BelenEstebanM She is one of our best dancers ever pic.twitter.com/Lm9WbmItcA

@gifsxtina @Eurolazaro @Dolce_Naxiss @Adriyuyu @Neilis2cool @BelenEstebanM She was going to be Bella in the movie "Beauty and the Beast" but she rejected the role and gave it to Emma Watson pic.twitter.com/9B2OmdBGdg

@Neilis2cool And she was in the Oscars pic.twitter.com/0bD5I8Wa7j

@Neilis2cool She's the Fifth member of Fifth Harmony pic.twitter.com/f8AKWNCm72

Definir a la polifacética Belén Esteban no es para nada fácil. Saltó a la fama por su relación con el torero Jesulín de Ubrique en 1998 y tras su separación empezó a visitar platós de televisión. Así consiguió hacerse hueco entre colaboradores y más tarde frecuentó numerosos programas y reality shows.

"La Esteban", como ella misma se denomina, es una auténtica estrella televisiva. En el año 2009 presentó las campanadas de Fin de Año en Telecinco, cadena en la que ha conseguido batir récords de audiencia. Concursó en Gran Hermano VIP 3 en enero de 2015 y ha sido la invitada de varios programas en los que ha contado su adicción a las drogas o su complicada vida sentimental.

Además, en los últimos años ha participado en tres películas como figurante, ha sido portada del diario Le Monde, ha lanzado una colección de bisutería y llegó a pensar en postularse para la presidencia española. Un auténtico icono español, vaya.

Tras todas las respuestas que recibió el joven escocés, escribió en su Twitter al día siguiente: “Gracias a todo el mundo por instruirme acerca de Belén Esteban... Muchas gracias! O debería decir... Hasta luego Mari Carmen?”

Thank you everyone for teaching me about @BelenEstebanM Muchas gracias! 💃

Or should I say...

Hasta luego Mari Carmen? pic.twitter.com/FBLuh6YQb2