¿Quién es la doble profesional de Kate Middleton?

La reaparición de Kate Middleton en un mercado agrícola no ha convencido a las redes sociales, quienes siguen pensando que la princesa de Gales está desaparecida y la mujer en los vídeos es una doble . ¿Puede ser esto posible? En los últimos diez años, una mujer llamada Heidi Agan se dedica exclusivamente a imitar a Kate Middleton.

El estado de salud de Kate Middleton preocupa a todo el mundo, especialmente desde que se comunicara el pasado 16 de enero que iba a ser sometida a una urgente cirugía abdominal.

La estrategia comunicativa de Buckingham Palace ha sido caótica, dando lugar a una proliferación de teorías conspirativas sobre la princesa de Gales. Poca información, imágenes que resultan ser montajes y la desaparición de la mujer del príncipe Guillermo desde hace meses.

TMZ publicó hace un par de días las primeras imágenes de Kate dando un paseo con su marido por un mercado agrícola. Se la veía feliz, sonriente y con una bolsa y parecía que no tenía problemas de salud reseñables.

Quién es Heidi Agan, la doble de Kate Middleton

Sin embargo, las redes sociales no terminan de creérselo y piensan que la protagonista del vídeo puede ser Heidi Agan, una mujer de 43 años de Reino Unido que lleva diez años centrando su vida en intentar parecerse al máximo a la princesa de Gales.

Camarera de profesión, los clientes del bar donde trabajaba se dieron cuenta del increíble parecido físico que tenía con Kate y la animaron a cambiar de profesión. Su carrera como doble comenzó en 2011 a partir de la boda de Kate y Guillermo, ya que desde entonces ha aparecido en decenas de medios imitándola.

"Tuve mucha suerte con la forma en que salieron las cosas y probablemente nunca habría entrado en esta línea de trabajo si no hubiera sido camarera en primer lugar. Fueron los clientes quienes me hicieron ver mi parecido con Kate", dijo en una entrevista en 2017, donde enfatizó la cantidad que curro que necesita para imitarla.

"He tenido que observar de cerca cómo habla y se comporta Kate. Siempre soy consciente de cómo habla. Creo que todos los dobles estudian detenidamente sus materias porque hay que aprender por sí mismos. Ella a veces se muerde el labio, no estoy segura de si es cuando está nerviosa o qué, y su cabello es increíblemente difícil de recrear porque tiene un peinado fantástico", apuntó.

Desde la operación de Kate, Heidi se ha vuelto muy viral y cada vez le es más frecuente que asista a algún evento y piensen que es la propia princesa de Gales: "Desde que Kate fue operada, he hecho conciertos en los que entré y la gente me dijo: 'Ahí está Kate'. Entonces, comenzó como una broma sobre 'hemos encontrado a Kate'", reveló recientemente a raíz de los videos en el mercado agrícola.

"Mis redes sociales se han vuelto locas desde que apareció el video. No fui yo. Bromear sobre Kate es una cosa, pero tenemos que darle tiempo ahora y estoy segura de que volverá después de Pascua, como se dijo en primer lugar. Yo estaba en el trabajo en ese momento, así que sé que ese no soy yo. Creo al 100 por ciento que son Kate Middleton y William en ese video. Ella está viva y podemos estar seguros de ello", explicó en 'The Mirror'.

