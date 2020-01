¿Recuerdas al chico ‘es una fieshta’? ¡Pues está irreconocible 12 años después!

Aunque probablemente no recuerdes de qué era el anuncio, seguro que todavía no has podido olvidar la frase "¿Pero cómo no me voy a reír? ¡Es una fieshta!" que el decía un adolescente a su madre, decaído por su ortodoncia. Poco se supo más sobre este joven que incluso se llegó a decir que se había suicidado a raíz del bullying sufrido por el anuncio . Pero nada más lejos de la realidad, el humorista Jorge Cremades lo ha encontrado y así es la vida de Ilan Cuesta , un joven argentino de 25 años.

En muchas ocasiones, los anuncios de televisión pasan a la posteridad por alguna frase que hace que nos olvidemos hasta de cuál es la marca que está detrás.

Pasó hace años con "Hola soy Edu, feliz Navidad" de Artiel; el "Claro que sí, guapi" de Chicfy o el más reciente 'Estoy 'in love' con esta casa" de Casa Tarradellas. Sin olvidar eslóganes de marca que se han convertido en expresiones cotidianas como "Porque yo lo valgo" de L'Oreal o "El algodón no engaña" de Tenn.

Entre todos estos, seguro que también recuerdas a un adolescentes que le decía a su madre en el interior del coche "¿Pero cómo no me voy a reír? ¡Es una fieshta!", cuando se avergonzaba de su ortodoncia y su madre le decía que "intentase no reírse".

Se trataba de un spot de Ausonia pero la marca quedó completamente en segundo plano por la repercusión de la frase del joven, que tenía dificultad para pronunciar "fiesta" debido a los brackets.

Nunca más se supo del protagonista de este anuncio, e incluso se llegó a rumorear que el joven se había suicidado debido al bullying sufrido por tras el spot. Historias completamente falsas, ya que Ilan Cuesta, que así se llama este chico, ni se ha suicidado ni siquiera sufrió bullying, ya que es argentino y el anuncio fue grabado para España, por lo que en su país no tuvo repercusión.

El humorista Jorge Cremades ha sido el encargado de dar con el protagonista de la historia. Después de muchas búsquedas en Internet que lo llevaban a otros actores que se parecían a él pero no eran Ilan, consiguió dar con el joven que vive en Argentina alejado del mundo de la interpretación.

Ilan, que muestra orgulloso en su perfil de Instagram que es el chico de "es una una fieshta", poco tiene que ver con aquel adolescente tal como podemos ver en sus fotos.

Ha estudiado arquitectura, ha trabajado como monitor de educación física e incluso ha sido futbolista en varios equipos argentinos como el Club Atlético Huracán, Club Atlético Atlanta y Asociación Atlética Argentinos Juniors; los tres de Buenos Aires; y los Club Deportivo Huétor Vega y Unión Deportiva Maracena, estos dos últimos de Granada. Aunque tuvo que dejar esta faceta debido a una lesión, tal como recoge el portal 20 Minutos que ha podido hablar con el joven.

A este mismo medio, Cuesta explica al principio no supo la enorme repercusión que tuvo la frase en nuestro país, ya que el spot se grabó en Argentina y tuvo que cambiar su acento para parecer español.

La última vez que apareció en televisión fue en 2015 en el programa de citas argentino 'La mejor elección'.