¿Recuerdas al chico de ‘pim pam, toma lacasitos’? Así es 10 años después

El programa de televisión que le grabó demostró que este chico, Ares, era un peligro al volante. Hacía poco se que había sacado el carnet y en el control dio una tasa de alcohol de 0.5 , siendo la máxima permitida 0.25. Tal era el estado en el que se encontraba, que no conseguía seguir las instrucciones que le indicaba el Guardia Civil para que soplara correctamente. El agente se armó de paciencia, y hasta el propio Ares lo reconoce ahora. "Ese señor se ganó en ese momento una buena paella. La paciencia que tuvo fue brutal".

Ares ha reaparecido, pero esta vez para concienciar a los jóvenes sobre la conducción responsable y para hablar de la seguridad vial después de haber protagonizado uno de los momentos más peligrosos al volante. El chico reconoce que esa noche se '"pusieron las botas" y con la policía se "vino arriba y se puso 'payasete', en ese momento era joven y un descerebrado". Para su familia esto no fue nada nuevo, "era una más", por lo que no le dieron mucha importancia. Ares confiesa que con ese vídeo ganó dinero y gracias a él se dio a conocer, pero echando la vista atrás asegura que no lo volvería a repetir.

Ahora confiesa ser un buen conductor, no ha vuelto a tener ningún tipo de infracciones y lo primero que hace es ponerse el cinturón de seguridad y comprobar que lo tiene bien puesto, cosa que antes ni se le pasaba por la cabeza. Antes, su única inquietud era tener una copa en el posa vasos, y ahora le basta con su 'botellita de agua'.

"No puedes conducir borracho, ya no por ti, es mas bien por las demás personas que van en la vía, ellos no tienen culpa de que tu vayas borracho", explica Ares.

El protagonista del famoso vídeo ahora forma parte de la iniciativa #GoodBadDriver que ha puesto en marcha con una conocida marca de neumáticos para ablandar conciencias en torno a la conducción responsable. La campaña ha resucitado el vídeo del que tanto se habló en su momento. Tanto que fue así que todavía recordamos frases que se hicieron virales, como el 'Pim, pam, toma lacasitos' o 'Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley'. Ya lo sabes: Si bebes, no conduzcas.