La respuesta de una madre a las críticas recibidas por compartir esta foto de su hija de vuelve viral

La intención de la madre de Charlotte no era otra que mostrar lo natural que resulta la lactancia materna a ojos de un niño, y de cualquiera sin prejuicios, y compartió la imagen con hasghtags como #normalizebreatfeeding y #nurseinpublic, que significan precisamente eso: normalizar la lactancia y amamantar en público.

Sin embargo, algunos de los comentarios que recibió decían barbaridades como: "esta es la mierda más asquerosa" o "deberían darte un puñetazo en la cara". Fue entonces cuando decidió compartir en una carta muy sincera lo que estaba ocurriendo, y le envió su experiencia a la página de Facebook pro-lactancia materna, Breastfeeding Mama Talk. En ella, otras madres lactantes y padres involucrados en la lactancia, comparten sus experiencias.

La carta de esta madre de una bebé de 2 años y un niño de 5, se ha vuelto viral y dice lo siguiente:

"¡La humillación de la lactancia empieza incluso antes de que comience la lactancia de verdad!

Suelto este pequeño discurso porque no estaba de dónde más podrían entender la mezcla de emociones que siento.

Estoy totalmente impactada. Publiqué esta foto de mi hija y me levanté por la mañana con mensajes preguntando si lo había publicado por mí. Yo no le digo a otros padres cómo enseñar a sus hijos y eso es lo que recibo, comentarios diciendo que “es la mierda más asquerosa” de su vida o que necesita darme “un puñetazo”. Así que estoy en shock. Lo que primero pensé fue: ¡¿está dándole el pecho?! Yo sigo amamantando a Charlotte (2) y a mi hijo Bentley (5) le di leche de fórmula, así que estoy abierta a ambas opciones, son igual de maravillosas. Me ENCANTARÍA saber qué es "la mierda más asquerosa" de su vida... (el comentario provenía de una mujer)

Dar el pecho es algo natural Y normal. Cuando un bebé le da el biberón a sus muñecas, está alimentando a su muñeca, ¿no es así? No hay ninguna diferencia. No siento la necesidad de corregir a Charlotte porque ¿amamantar está mal? Dijo que su bebé quería comer, así que le dio de comer. Cuando Charlotte dice que tiene hambre, sea en público o no, le doy el pecho. Charlotte también hace como que se maquilla, mi hijo juega a ser mecánico y arreglar cosas porque ve a su padre. ¿No es así como va? ¿Tu hijo imitando comportamientos NORMALES del día a día? Charlotte nunca ha tomado biberón, tengo/he tenido la suerte de haber podido darle el pecho estos dos años. Estaba desconcertada. Y me planteé ¿estoy equivocada? ¿Cómo o por qué debería decirle que está mal cuando es lo que ella conoce? ¡¿Cuántos otros niños “alimentan” a sus muñecos dándoles el pecho?!"

Poco después, el post de llenó de comentarios de apoyo a esta madre y de fotos de otros niños y niñas jugando con sus muñecos y haciendo como que les dan el pecho.