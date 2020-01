Reto viral: ¿Eres capaz de descifrar esta lista de la compra?

Aunque probablemente no recuerdes de qué era el anuncio, seguro que todavía no has podido olvidar la frase "¿Pero cómo no me voy a reír? ¡Es una fieshta!" que el decía un adolescente a su madre, decaído por su ortodoncia. Poco se supo más sobre este joven que incluso se llegó a decir que se había suicidado a raíz del bullying sufrido por el anuncio. Pero nada más lejos de la realidad, el humorista Jorge Cremades lo ha encontrado y así es la vida de Ilan Cuesta, un joven argentino de 25 años.