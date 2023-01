El rey Gaspar vuelve a triunfar en la Cabalgata de Madrid

Lo hizo en 2022 y lo ha vuelto a repetir en 2023. El rey Gaspar ha sido el gran triunfador de la Cabalgata de Reyes de Madrid, con permiso de Melchor y de Baltasar.

El actor Beltrán Iraburu se ha enfrentado de nuevo al reto de sustituir a su majestad de Oriente en el desfile de la capital y ha conseguido un abrumador éxito, que ha hecho que vuelva a ser viral en redes sociales.

Las fotos del intérprete de Pamplona (Navarra) han llenado Twitter como ya había ocurrido en 2022. Ese año, tras la cabalgata, explotaron las redes de Iraburu llenándose de mensajes.

"Es una anécdota. Me llegan miles. He leído un 10%. Algunos, muy pocos, subidos de tono, con fotografías que no mandarías a desconocidos", contó el actor, que no se imaginaba el éxito de su interpretación.

Este año no le habrá pillado de sorpresa, pero seguro que algún comentario de los dejados en redes lo han hecho soltar alguna carcajada.