¿Quién es Beltrán Iraburu? Conoce al actor que vuelve a ser Gaspar en la cabalgata de Madrid

Llega uno de los eventos más esperados de la Navidad: la cabalgata de los Reyes Magos. Los niños ya se preparan para recibir a sus majestades de Oriente y que les dejen bajo del árbol sus regalos, aunque primero pueden llevarse unos pocos caramelos en este desfile.

El año pasado, el protagonista absoluto de este día en Madrid fue el rey Gaspar, que enamoró a la mayoría de asistentes y las redes no tardaron en llenarse de comentarios destacando lo atractivo que era.

Tal fue su éxito que este año repetirá y será el mismo actor el que se meta en la piel del rey Gaspar de nuevo. Así que sus fans están de enhorabuena, podrán verlo una vez más.

Pero detrás de este personaje, se esconde el actor Beltrán Iraburu. Repasamos toda su trayectoria y sus futuros proyectos.

Así es Beltrán Iraburu, el rey Gaspar tan guapo

Beltrán Iraburu es un actor nacido en Pamplona (Navarra), aunque lleva muchos años viviendo en Madrid. Además de los estudios en Arte Dramático, también es graduado en Geografía e Historia y Musicología. Comenzó a cantar cuando tenía 10 años y con 18 ya trabajaba en grupos de música antigua y coros.

"Mi padre me aficionó a la música clásica. Pasé cuatro años aprendiendo lírico en Milán. Debuté en ópera con el papel de Masetto en Don Giovanni. Me encanta hacer de gañán. Decidí que además de ser cantante de ópera, me gustaría ser actor", contó en una entrevista con El Mundo.

Durante su época en esta ciudad italiana, tuvo la posibilidad de cantar en el Duomo durante el concierto del jubileo junto a la mismísima Montserrat Caballé, pero en 2009 se trasladó a París para seguir formándose en música lírica.

En España, formó la compañía Lírica popera con tres amigos suyos. Su misión era cantar temas actuales, aunque con técnicas y estilos más operístico. La banda tuvo mucho éxito y llegaron a hacer una gira que visitó varios países latinoamericanos.

Sus papeles en famosos musicales

Aunque su verdadera vocación era ser actor y durante los últimos años ha tenido algunos papeles relevantes en musicales. Hizo de Scar en El rey león durante seis temporadas (3.000 funciones), de Gastón en La bella y la bestia y también en El médico, una adaptación de la novela de Noah Gordon, o Los pilares de la tierra.

"Siempre he estado vinculado a papeles de villano. A quienes tenemos la voz grave nos asignan papeles de rey o villano. A mí siempre de rey villano. Interpretar a Gaspar ha sido como hacer la bondad personificada y he triunfado. Igual es que estaba sacando partido a la parte menos adecuada de mí", reveló en la citada entrevista.

El éxito de Beltrán tras interpretar a Gaspar

Actualmente, Beltrán cuenta con casi 50.000 seguidores en Instagram y muchos de ellos vinieron precisamente después de descubrirlo como Gaspar. Él mismo llegó a confesar que los días posteriores a la cabalgata sus redes sociales 'explotaron' de la cantidad de mensajes que recibió.

"Es una anécdota. Me llegan miles de mensajes. He leído un 10%. Algunos, muy pocos, subidos de tono, con fotografías que no mandarías a desconocidos", dijo entre risas.

Además, no esperaba convertirse en uno de los personajes más comentados: "Cuando acabamos la cabalgata me dijeron que se estaba volviendo viral. ¿Cómo me iba a esperar yo algo así? No me lo podía imaginar, y todavía lo estoy asimilando".

Qué le depara el futuro a Beltrán Iraburu

A pesar de que disfruta mucho trabajando en musicales, el navarro ha dejado claro en varias ocasiones que le gustaría trabajar en series o películas. Todavía no se le ha visto en ninguna, aunque esto no tardará, ya que en una entrevista con Esquire en marzo anunció que había grabado algo con [[LINK:TAG|||tag|||5f527ee5a03f7f12cedd6e5e|||Atresmedia]].

"He hecho un personaje pequeñito en una serie de Atresmedia –aún no puedo contar más– y quiero ver cómo me aguanta el cuerpo en esta dinámica. Porque, al contrario de lo que he hecho siempre, todo muy hacia fuera, aquí se trata de hablar bajo y pensar fuerte", reveló.

Beltrán Iraburu fue sin duda el personaje estrella de la cabalgata de los Reyes Magos de Madrid más popular del año pasado, y posiblemente también lo sea de la de 2023.