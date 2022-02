Rosalía recita el 'Padre Nuestro' en catalán y en Estados Unidos creen que es un rap

Rosalía ha participado en uno de los episodios del programa Chillin Island de HBO Max, donde ha hablado sobre el hip hop y la escena emergente del rap.

En cada capítulo, un artista acompaña al presentador Lakutis a un lugar relacionado con la naturaleza para hablar sobre música. Y esta vez la catalana ha convertido uno de los momentos del programa en todo un fenómeno viral.

Su abuela rezaba ¿o rapeaba? en catalán

La intérprete de Con altura contó en el programa que su abuela solía rezar en voz alta delante de ella una de las oraciones más conocidas que existen. Ni corta ni perezosa, Rosalía teatralizaba ese momento que tanto lleva guardado en la memoria rezando el Padre nuestro en catalán y moviendo la mano con uno de sus gestos más característicos.

"My grandma, she used to tell me: 'Pare nostre que esteu en el Cel, santificat sigui el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne...In catalan', son las palabras que pronuncia Rosalía exactamente y que se traducirían como "mi abuela solía decirme: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Reino... En catalán".

Acto seguido, el presentador estadounidense, que había perdido el hilo de la conversación, le preguntó a la artista -por cómo ésta estaba recitando la oración- si su abuela era rapera. Entre risas, Rosalía le aclaraba a Lakutis que, verdaderamente, solo rezaba en catalán.

Tanta sensación ha causado este momento surrealista que se ha hecho viral en Twitter y ha originado todo tipo de comentarios: "Es buenísimo", "Qué risa, por favor", "Simplemente maravilloso", "Me está dando algo", "Estoy llorando" o "Me he reído tantísimo con este vídeo"

Otros usuarios, que, de la misma manera, no controlan el catalán, se han sentido identificados con el presentador, y han afirmado que tampoco entienden lo que estaba haciendo Rosalía en aquel momento.