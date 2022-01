Rosalía regresa al flamenco más clásico con 'Bulerías', el nuevo adelanto de 'MOTOMAMI'

Rosalía no deja de dar pistas sobre MOTOMAMI , el nuevo álbum que lanzará este 2022. Tras las críticas que ocasionó su canción Hentai , ahora la cantante ha demostrado que en este nuevo disco también habrá hueco para el flamenco más clásico con el adelanto de su nuevo tema, Bulerías .

MOTOMAMI apunta a ser uno de los discos más sorprendentes de 2022. El nuevo disco de Rosalía, uno de los más esperados tras el éxito internacional de El Mal Querer, no deja de crear expectación entre los fans de la cantante durante los últimos meses. Y es que, pesar de que oficialmente solo hemos podido oír La fama, su espectacular colaboración junto a The Weeknd, la cantante no ha dejado de mostrarnos algunos adelantos para anticipar lo que podremos esperar de su próximo disco.

Sin embargo, parece que esta nueva etapa musical de Rosalía no ha gustado a todo el mundo. De hecho, la artista catalana se ha tenido que enfrentar a multitud de críticas en la última semana a raíz de la letra de su tema Hentai, del que ofreció un adelanto a través de Tik Tok y que causó mucho revuelo en redes sociales. La letra dice así: "Te quiero ride, como a mi bike. Hazme un tape, modo Spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo primero Dios".

Aunque muchos han apoyado este cambio musical de la intérprete de Malamente, lo cierto es que no todos se lo han tomado tan bien. De hecho, estos 23 segundos de metraje exclusivo que la cantante filtró han sido suficientes para que Rosalía se haya colocado en el centro de la polémica. Y es que, distando mucho de sus canciones anteriores, parece que la letra de este nuevo tema no ha hecho mucha gracia a sus detractores, que han convertido estos versos en un auténtico meme en redes sociales.

La cantante no quiso quedarse callada ante este aluvión de críticas por su nueva canción y respondió duramente a través de Twitter: "Las personas que os está molestando la letra de Hentai, ¿estáis bien?".

Bulerías, el nuevo adelanto flamenco de Rosalía

Sin embargo, ni los malos comentarios paran a Rosalía, que ha decidido utilizar de nuevo Tik Tok para adelantar un trozo de su nueva canción, Bulerías, inédita hasta el momento. Y al contrario que su predecesora, esta ha maravillado a los fans por la vuelta de la artista catalana a su sonido de origen: el flamenco.

Con las palmas y los ritmos flamencos como característica principal, esta canción se ha convertido en una de las que más ha gustado a los fans de Rosalía que añoraban el sonido de El Mal Querer. "Y aunque a mí me maldigan a mis espaldas, de cada puñalaíta saco mi rabia...", dice la letra de esta nueva canción de Rosalía. "BuleRÍAsssss MOTOMamį xLaRosaLiA", ha escrito en la publicación del vídeo en el que aparece dando vueltas en un quad.

Este nuevo adelanto de MOTOMAMI no hace más que revelar que este nuevo disco va a englobar una gran variedad de géneros musicales, desde el sonido más latino hasta el flamenco más clásico. Y nosotros no podemos hacer más que esperar con ansias la llegada de su segundo álbum, que sorprenderá sin duda alguna.