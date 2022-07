Tito Silva retira 'Mi bebito fiu fiu' ante la "incomodidad" de Eminem: esta seria la multa

Desde hace unas semanas, la canción viral del momento es Mi bebito fiu fiu, un tema creado por el productor peruano Tito Silva, que contado con la cantante Tefi C para interpretar la letra.

El tema se trata de una parodia utilizando la base de Stan, tema que Eminem lanzó en el año 2000 en colaboración con Dido, hablando de la aventura secreta del presidente de Perú con Zully Pinchi, una candidata al congreso por el partido político Somos Perú.

La canción está arrasando en redes sociales, especialmente en TikTok, y personalidades de la talla de Bad Bunny o Ibai Llanos se han hecho eco de ello, dándole todavía más visibilidad a la canción.

Tito Silva retira 'Mi bebito fiu fiu'

En un primer momento, Silva se mostró tranquilo afirmando Eminem no podía demandarlo por plagio porque se trataba de una parodia. “Hay un tema de los derechos de Eminem. Nosotros sabemos que detrás hay un tema que estamos agarrando una canción que ya existe y es conocida, que se llama Stan, pero es una parodia y, según las leyes, espero no estar equivocado, porque si no ahí me van a matar, es totalmente legal y lícito hacer parodias de canciones sin necesidad de un permiso", le explicó en una charla al youtuber Henry Spencer

Sin embargo, Tito Silva ha decidido eliminar la canción de todas las plataformas digitales. ¿El motivo? La incomodidad por parte de los creadores de la canción original.

"Les voy a explicar lo que ha sucedido. Nosotros ya hemos tenido una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original, digamos que esto no va por un tema de derechos de autor, ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto política peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad", empezó explicando en sus redes sociales.

"Yo lo entiendo y comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas de streaming, además que decidí retirarlo de mis redes sociales”, zanjó.

Las demandas millonarias que ha ganado Eminem

Eight Mile Style, el sello discográfico de Eminem, ha interpuesto varias demandas multimillonarias por utilizar las canciones del rapero sin su consentimiento. Por tanto, si Tito Silva no hubiese retirado la canción de las plataformas digitales, se hubiese arriesgado a tener que pagar una gran cantidad de dinero al artista: 4,2 millones de pesos mexicanos, unos 200 millones de euros.

En 2007, el sello demandó al Partido Nacional de Nueva Zelanda por utilizar el tema Lose Yourself en su campaña electoral del 2014, y tuvieron que indemnizar al rapero con 383 mil dólares por violación de derechos de autor.

Por el mismo motivo, la disquera ha ganado demandas interpuestas a gigantes como Google y Facebook. La demanda más reciente fue a Spotify, en 2021, acusando a la plataforma de infringir los derechos de autor de más de 250 canciones.

La historia detrás de 'Mi bebito fiu fiu'

En mayo de 2022, el programa de televisión peruano Panorama aireó los supuestos mensajes que destapan la relación extramatrimonial de su expresidente, Martin Vizcarra. En estas capturas de pantalla, se veía como el exmandatario mantenía una relación secreta con Zully Pinchi, una candidata al congreso por el partido político Somos Perú.

En uno de estos mensajes, Vizcarra le enviaba una foto, a lo que ella respondía con un "fiuuuu fiuuu", pidiéndole unos datos que resultaban ser una habitación de hotel. Tras darle el número de la habitación, el expresidente le indica que tiene que presentarse en el lugar como la novia de Rudy Ramos, a lo que ella le contestó: "Te amo y necesito darte un abrazo. No sabes cuánto te extraño. Eres mi bebito y mi rey".

Estos mensajes provocaron un gran escándalo en el país, ya que lo que se sabía de Martin Vizcarra era que estaba felizmente casado con Maribel Díaz Cabello, la madre de sus cuatro hijos.

A raíz de toda esta polémica, el productor conocido como Tito Silva creó la canción Mi bebito fiu fiu utilizando la base de Stan de Eminem y Dido, y escogiendo a la cantante Tefi C para interpretar la letra.