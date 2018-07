La triste historia de maltrato detrás de los perritos que caminan en dos patas

Ver a un perrito caminando a dos patas es algo que nos hace gracia, y por eso Internet está lleno de vídeos de este tipo. Algunos dueños incluso los visten para que el efecto sea aún más parecido a personas "pequeñitas", como es el caso de la perrita llamada Smol Bean que acumula 34.000 seguidores en Huoshan video, una plataforma china similar a Youtube.

Pero en realidad no todo es tan divertido como parece. Si bien seguro que hay casos en los que los dueños adiestran a sus animales de la manera correcta, hay otros que no lo hacen de la misma manera. Esto es lo que hemos podido ver a partir de unos vídeos difundidos en la cuenta "Viral Smol Bean Small" en la red social china Weibo.

En uno de los vídeos vemos como el dueño golpea con una chancla al animal, que intenta resguardarse contra la pared, visiblemente asustado:

There's a viral video of a walking dog.. This is nothing but cruel! This is how they're trained to stand upright and walk. #stopanimalabuse pic.twitter.com/jHPqUrOjZY

En otro vídeo vemos como el dueño intenta poner a dos patas al animal, y cuando este quiere volver a su postura natural lo golpea.

@pandajari I believe this is the same dog in the vid. someone else said that the woman in the vid says the dog is bleeding from it's mouth. pic.twitter.com/DJVT6xos9m