El truco definitivo para cuando la sal o la pimienta no quieren salir de sus botes

Kellie, una joven de Oklahoma (Estados Unidos), ha revolucionado el mundo de las redes sociales gracias a su habilidad para salpimentar los alimentos.

¿Cuántas veces has arruinado un plato por echarle demasiada sal o demasiada pimienta?. Al principio le das un pequeño toquecito al bote, para que no salga mucha cantidad, pero al ver que es prácticamente insignificante, le das un golpecito más fuerte... y drama. Ahora has echado demasiada cantidad.

Pues bien, esta joven ha revelado su truco infalible para que salga del bote la cantidad exacta de sal y/o pimienta que necesitamos. Solo debemos frotar las bases de dos botes de especias entre sí, haciendo que las crestas se muevan en círculos suaves. Así, gracias a las vibraciones, los pequeños granos se aflojan entre sí y caen con más facilidad.

"¡Qué es esta brujería!", escribía un usuario de Twitter. "¡No puedo esperar para intentarlo!", decía otro. El vídeo ha conseguido 18 mil reproducciones, y subiendo.